اسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار عند أعلى سعر لها، حيث البيض من السلع التي لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب، في تحديد الأسعار، وقطاع البياض من القطعان التي تأثر من أزمة الدواجن خلال الفترة الماضية.

أسعار طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن

وتستعرض “الدستور" في السطور التالية أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن للسلع والتي جاءت كالتالي.

سجلت أسعار البيض الأحمر في بورصة الدواجن سعر 127 جنيها و 128 جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض أبيض في بورصة الدواجن سعر 125 جنيها و126 جنيها.

سجلت أسعار البيض بلدي في بورصة الدواجن سعر 139 جنيها و140 جنيها.

أسعار طبق البيض اليوم في الشركات

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة أكتوبر ( البني ) 125 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة أكتوبر ( الأبيض )123 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة الصالحية ( البني ) 125 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة الصالحية ( الأبيض ) 123 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 122 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة البنا جروب ( البني ) 125.75 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 123.75 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 120 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة شوشة المنيا ( البني ) 126 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 123 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة رشاد حمزه ( البني ) 126 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 123 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة كمشيش ( البني ) 125 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة كمشيش ( الأبيض ) 123 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 122 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 120 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 122 جنيها.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركةأحمد الجوهري ( الأبيض )121 جنيها.