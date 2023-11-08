أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 8-11-2023 فى البورصة

يهتم المصريون بمتابعة أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-11-2023 في مصر يوميًا، وذلك لكونها البروتين الحيواني الأكثر استهلاكا في مصر، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وفي المتوسط تستهلك مصر شهريا حوالي 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-11-2023

تشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-11-2023، استقرارا ملحوظا بالسوق المحلية، بسبب انخفاض أسعار أعلاف الدواجن واستقرار حالة الجو مما يقلل نفوق الدواجن، وسجلت الفراخ البيضاء 65 جنيها للكيلو بالمزرعة، وذلك وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

أسعار الفراخ البيضاء في البورصة اليوم الأربعاء 8-11-2023

كما استقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 71 و73 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ويصل حجم الإنتاج المحلي نحو 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد.

سعر كيلو الفراخ في البورصة العمومية اليوم

أما بالنسبة لأسعار بورصة الدواجن العمومية، فقد بلغت 65 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض.



سعر كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم

وقفز سعر الدواجن الساسو في بورصة الدواجن العمومية بنحو 5 جنيهات لتسجل 97 جنيهًا للكيلو، فيما ارتفعت أسعار الأمهات البيضاء إلى 65 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ في بورصة محمد عادل اليوم

وتم تسجيل أسعار بورصة الدواجن "محمد عادل" عند 65 جنيهًا، بينما استقرت أسعار الساسو عند 95 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر الكتكوت الأبيض عند 27 جنيهًا.

أسعار الفراخ في بورصة محمد عادل اليوم

أما في بورصة الدواجن "منير السقا"، فقد استقرت أسعار الدواجن البيضاء عند 65 جنيهًا، وصرح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن الهيئة تكثف جهودها بالتعاون مع مباحث التموين لتنفيذ رقابة صارمة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتتراوح أسعار الكتكوت الأبيض بين 30 و31 جنيهًا، وتتراوح أسعار الكتكوت الساسو بين 20 و21 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الأمهات البيضاء إلى 65 جنيهًا، بالنسبة للدواجن البلدي، فتتراوح أسعارها بين 105 و110 جنيهات، وبلغ سعر الدواجن الساسو 105 جنيهات للمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 7-11-2023

وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم عند 140 جنيها للمستهلك، أما للجملة فسجلت سعر كرتونة البيض اليوم حول 123 جنيها للطبق الأبيض و125 جنيها للطبق الأحمر فيما،استقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم عند 136 جنيها.

إقرأ أيضًا: أعلاف الدواجن.. سعر الذرة الصفراء والأعلاف اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023