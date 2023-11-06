أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبط والنعام اليوم الأثنين في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من المستهلكين عن أسعار الدواجن على مدار اليوم، حيث سجلت الأسعار أستقرار اليوم مع بداية التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن، حيث أن الكثير يعتمد أسعار البورصة لذلك تقدم الستور إلى متابعهيا أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن ليسجل 68 جنيها للكيلو.

ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن ليسجل 93 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن ليسجل مبلغ 110 جنيهات للكيلو.

بينما ارتفع سعر كيلو فراخ أمهات أبيض ليسجل 64 جنيها للكيلو.

أسعار النعام اليوم الأثنين

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

لحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن 130 جنيها للكيلو.

لحم الفراخ الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 87 جنيها للكيلو.

لحم الفراخ الأبيض اليوم في بورصة الدواجن 66 جنيها للكيلو.

لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن 370 جنيها للكيلو.

لحم فخد نعام اليوم في بورصة الدواجن 270 جنيها للكيلو.

رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم في بورصة الدواجن 90 جنيها للكيلو.

لحم بياض بني (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن 69 جنيها للكيلو.

لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن 72 جنيها للكيلو.

لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.

زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

لحم بط(فرنساوي) اليوم في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن 105 جنيها للكيلو.