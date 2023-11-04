أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 4-11-2023 فى مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 4-11-2023 محور اهتمام الملايين من ربات البيوت في الآونة الأخيرة في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية خاصة مع رغبتهن في وضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر من المواد البروتينية.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 4-11-2023 والذي يشهد استقرار ملحوظ في الآونة الأخيرة بفعل توافر الأعلاف الداجنة في الأسواق المصرية للمزارع وصغار المربين وهى كما يلي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 66 جنيه في حين تصل للمستهلكين في الأسواق المصرية بنحو 76 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 90 جنيه في حين تصل للمستهلكين في الأسواق المصرية بنحو 91 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 60 جنيه في حين تصل للمستهلكين في الأسواق المصرية بنحو 64 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ الحمراء في المزارع للتجار نحو 66 جنيه في حين تصل للمستهلكين في الأسواق المصرية بنحو 76 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر الفراخ البانية في المحلات التجارية نحو 150 جنيه للكيلو.

سجل سعر الأجنحة في المحلات التجارية نحو 55 جنيه للكيلو.

سجل سعر الكبد والقوانص في المحلات التجارية نحو 60 جنيه للكيلو.

سجل سعر الهياكل في المحلات التجارية نحو 35 جنيه للكيلو.

سجل سعر الأوراك في المحلات التجارية نحو 90 جنيه للكيلو.

سجل سعر الصدور بالعظم في المحلات التجارية نحو 90 جنيه للكيلو.

سجل سعر الشيش طاووق في المحلات التجارية نحو 90 جنيه للكيلو.

سعر البيض و الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 120 وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 125 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 120 وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 125 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 130 وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 139 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

بلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 27 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 21 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 11.5 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت أربو عمر يوم نحو 28.5 جنيه.