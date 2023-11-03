الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"البترول": الرئيس السيسى انحاز لمحدودى الدخل بتثبيت سعر السولار رغم ارتفاعه عالميًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شغله الشاغل هو الحفاظ على محدودي الدخل، والتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على الأحداث والأزمات السياسية والاقتصادية المؤثرة على كل دول العالم.

وأضاف عبدالعزيز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن منتجات الغاز والبترول شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة، والتي فرضت قيودًا تضخمية على أسعار المنتجات البترولية بصفة خاصة.

تثبيت سعر السولار

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تثبيت سعر السولار جاء لرفض الرئيس السيسي زيادة السعر حرصًا على الصالح العام وانحيازه لمحدودي الدخل، لما له من تأثير على وسائل نقل سواء الركاب أو البضائع، وحمايةً لمحدودي الدخل والتي ستتأثر بشكل مباشر لما له من تأثيرٍ على أسعار السلع والخضروات.

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