الجمعة 03 نوفمبر 2023
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مساعد وزير البترول للشئون التجارية يكشف دور لجنة تسعير المواد البترولية وآليات عملها

الدكتور خالد عثمان
الدكتور خالد عثمان مساعد وزير البترول للشؤون التجارية

كشف الدكتور خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، عن دور لجنة تسعير المواد البترولية وآليات عملها، قائلًا إن الدولة تبنت خطة للإصلاح الاقتصادي منذ 2014 حتى 2019، وذلك قبل أن يتم تشكيل لجنة لمراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر لتجنب حدوث فجوة سعرية.

وأوضح "عثمان" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن المحروقات تتأثر بعاملين أساسيين؛ الأول سعر الصرف، والثاني الأسعار العالمية لخام برنت، لافتًا إلى أن لجنة التسعير المنتجات البترولية بدأت عملها منذ الربع الثالث من 2019، وكانت بداية قرارات اللجنة تخفيضات لسعر البنزين، لأن الأسعار العالمية وقتها كانت في حالة هبوط.

أزمات عالمية متتالية أثرت على أسعار المحروقات

وأشار مساعد وزير البترول للشئون التجارية، إلى أن هناك أزمات عالمية متتالية أثرت على أسعار المحروقات، مثل أزمة كورونا والتضخم، واندلاع الأزمة الروسية في فبراير 2022، ما تسبب في ارتفاع حاد للمنتجات البترولية، فضلًا عن زيادة تكاليف النقل والتي أثرت على سعر البرميل بالزيادة أيضًا.

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