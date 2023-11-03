أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 فى مصر

استقرت أسعار الفراخ عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أيام مع التزام التجار بمبادرة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية وعلى رأسها سعر الدواجن.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 في مصر.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء استقرار سعري خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى الذي سجلته منذ أواخر أكتوبر الماضي، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 65 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وجاءت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن كالتالي:

أسعار الفراخ الساسو: 90 جنيه.

أسعار الفراخ امهات بيضاء: 64 جنيه.

أسعار الفراخ البلدي: 110 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ابيض 29-30

كتكوت أبيض شركات 34.50 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 27.25 جنيه

كتكوت ساسو 21 جنيه

كتكوت ساسو بيور 22 جنيه

كتكوت هجين 15 جنيه

كتكوت بلدي 10.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيه

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيه

وجاء سعر الكتاكيت في الشركات كالتالي:

القاهرة للدواجن اربو: 31 جنيه.

بلادي للأعلاف والدواجن ايفيان: 28 جنيه.

نيوهوب ايجيبت للدواجن: 32 جنيه.

الفيروز(زلط/ابو زيد) : 31.5 جنيه.

الوطنية كب: 33جنيه

الوادي روص: 29.5 جنيه

العناني : 34 جنيه

المصريه الهولندية(طارق هلا) روص: 31

نيوجين : 34.5 جنيه

عاصم الخرصاوى: 29 جنيه

القصبي اي ار: 34 جنيه

رواد النيل: 29 جنيه

سعر كرتونة البيض

سجل سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة تراجع جديد بنحو 2 جنيهات، بينما استقر سعر كرتونة البيض البلدي عند نفس سعرها، وجاء سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن الرئيسية كالتالي:

كرتونة بيض أبيض: 124 جنيه.

كرتونة بيض أحمر: 126 جنيه.

كرتونة بيض بلدي: 140 جنيه.