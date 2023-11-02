البيضاء بـ65 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في البورصة

مع بداية التعاملات الصباحية لبورصة الدواجن يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن، وقد شهدت الأسعار حالة من الأستقرار في مستهل التعاملات الصباحية، وفقا إلي تصريحات أشرف المرشدي عضو اتحاد منتجي الدواجن فقد شهدت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ رغم إرتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت.

البيضاء بـ65 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس

الفراخ البيضاء تسجل 65 جنيها و66 جنيها للكيلو.

الفراخ الساسو تسجل 90 جنيها و91 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن مبلغ 110 جنيهات للكيلو.

أمهات أبيض تسجل 60 جنيها للكيلو.

أسعار النعام اليوم الخميس

بلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم الخميس في بورصة الدواجن 130 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الخميس في بورصة الدواجن 370 جنيها للكيلو.

وقد سجلت أسعار الدواجن اليوم “لحم فخد نعام” اليوم الخميس في بورصة الدواجن 270 جنيها للكيلو.

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