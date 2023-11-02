الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

البيضاء بـ65 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في البورصة

دواجن
دواجن

مع بداية التعاملات الصباحية لبورصة الدواجن يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن، وقد شهدت الأسعار حالة من الأستقرار في مستهل التعاملات الصباحية، وفقا إلي تصريحات أشرف المرشدي عضو اتحاد منتجي الدواجن فقد شهدت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ رغم إرتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت.

البيضاء بـ65 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن 

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس 

  • الفراخ البيضاء تسجل 65 جنيها و66 جنيها للكيلو.
  • الفراخ الساسو تسجل 90 جنيها و91 جنيها للكيلو.
  • وسجلت أسعار الدواجن مبلغ 110 جنيهات للكيلو.
  • أمهات أبيض تسجل 60 جنيها للكيلو.

أسعار النعام اليوم الخميس 

  • بلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم الخميس في بورصة الدواجن 130 جنيها للكيلو.
  • وجاءت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الخميس في بورصة الدواجن 370 جنيها للكيلو.
  • وقد سجلت أسعار الدواجن اليوم “لحم فخد نعام” اليوم الخميس في بورصة الدواجن 270 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ اليوم.. أسعار الدواجن فى مصر الخميس 2 نوفمبر 2023

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبط اليوم الأربعاء 1 نوفمبر في بورصة الدواجن

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أسعار الرومي اليوم الخميس 

  • رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم الخميس في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.
  • رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك)  اليوم الخميس في بورصة الدواجن 90 جنيها للكيلو.
  • بينما قدر سعر لحم بياض بني (بطاريات)  اليوم الخميس في بورصة الدواجن 69 جنيها للكيلو.
  • وجاءت أسعارلحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الخميس في بورصة الدواجن 72 جنيها للكيلو.
  • وجاءت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات)  اليوم الخميس في بورصة الدواجن 52 جنيها للكيلو.
  • سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )  اليوم الخميس في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.
  • بينما قدر سعر زغاليل الحمام (الجوز)  اليوم الخميس في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.
  • بينما قدر سعر لحم بط (بلدي) اليوم الخميس في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.
  • سجلت أسعار لحم بط (مولار)  اليوم الخميس في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.
  • بينما قدر سعر لحم بط (فرنساوي)  اليوم الخميس في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.
  • وجاءت أسعار لحم بط (مسكوفي)  اليوم الخميس في بورصة الدواجن 105 جنيهات للكيلو.
  • بينما قدر سعر  لحم السمان  اليوم الخميس في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو.
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