شهدت أسعار طبق البيض حالة من الاستقرار عند نفس الأسعار منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث تعتمد أسعار البيض على العرض والطلب، نتيجة لزيادة الطلب عليها مع قلة المعروض أصبح هناك ارتفاع في أسعار البيض، وذلك وفقا لتصريحات شعبة الدواجن.

أسعار طبق البيض اليوم الخميس 2- 11- 2023 في بورصة الدواجن

وتستعرض “الدستور" في السطور التالية أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن للسلع والتي جاءت كالتالي.

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم

سجلت أسعار البيض الأحمر في بورصة الدواجن سعر127 جنيها و128 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم

سجلت أسعار البيض أبيض في بورصة الدواجن سعر 125 جنيها و126 جنيها.

أسعار طبق البيض البلدي اليوم

سجلت أسعار البيض بلدي في بورصة الدواجن سعر 139 جنيها و140 جنيها.

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