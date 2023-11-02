أسعار طبق البيض اليوم الخميس 2- 11- 2023 في بورصة الدواجن
شهدت أسعار طبق البيض حالة من الاستقرار عند نفس الأسعار منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث تعتمد أسعار البيض على العرض والطلب، نتيجة لزيادة الطلب عليها مع قلة المعروض أصبح هناك ارتفاع في أسعار البيض، وذلك وفقا لتصريحات شعبة الدواجن.
أسعار طبق البيض اليوم الخميس 2- 11- 2023 في بورصة الدواجن
وتستعرض “الدستور" في السطور التالية أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن للسلع والتي جاءت كالتالي.
أسعار طبق البيض الأحمر اليوم
سجلت أسعار البيض الأحمر في بورصة الدواجن سعر127 جنيها و128 جنيها للطبق.
أسعار طبق البيض الأبيض اليوم
سجلت أسعار البيض أبيض في بورصة الدواجن سعر 125 جنيها و126 جنيها.
أسعار طبق البيض البلدي اليوم
سجلت أسعار البيض بلدي في بورصة الدواجن سعر 139 جنيها و140 جنيها.
اقرأ أيضا:
شعبة بيض المائدة: جاهزون لتوفير أى كميات من "البيض" لإخواننا بفلسطين مجانًا
أسعار طبق البيض في الشركات اليوم
- سجل سعر طبق البيض اليوم في شركة أكتوبر (البني) 127 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة أكتوبر (الأبيض) 125 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة الصالحية (البني) 127 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم في شركة الصالحية (الأبيض) 125 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة البنا جروب (البني) 127.75 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة البنا جروب (الأبيض) 125.75 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة الزراعي الرئيسية (البني) 127 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض) 125 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة أحمد الجوهري (البني) 127 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة شوشة المنيا (البني) 127 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم في شركة شوشة المنيا (الأبيض) 125 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم في شركةرشاد حمزه (البني) 127.75 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم في شركة رشاد حمزه (الأبيض) 125.75 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة كمشيش (الأبيض) 125 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة الصحراوي وبسيون (البني) 127 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 125 جنيهًا.
- سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس في شركة أحمد الجوهري (الأبيض) 125 جنيهًا.