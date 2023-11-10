متابعة أسعار السلع وقوافل بالمحافظات.. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٦٨، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٣ وحتى ٩ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "سيندي ماكين" المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج.

وخلال هذا الأسبوع، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة والداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووكيل أول محافظ البنك المركزي، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ونائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح

كما وافق مجلس الوزراء، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

بينما استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مسعود جارالله، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وبحث معه آلية دفع العمل بأنشطة المنظمة الإسلامية لتحقيق الأمن الغذائي للدول الأعضاء، كما استقبل أيضا وزير خارجية فنزويلا "إيفان خيل"، وبحث معه آفاق التعاون الثنائي الزراعي المشترك بين البلدين في مجال تعزيز الصادرات الزراعية والأمن الغذائي والبحوث التطبيقية، كذلك عقد "القصير" لقاءا مع وزير المصايد السمكية والموارد المائية بدولة غينيا الاستوائية "فرانشيسكو كاتالان"، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

فيما شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية؛ لعرض نجاح مبادرة "ازرع" المصرية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية، مجانية لدعم صغار مربي الثروة الحيوانية بمحافظة المنيا، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 4400 رأس ماشية مجانا، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن قافلة أخرى، في محافظة أسوان حيث تم فحص وعلاج أكثر من 4000 رأس ماشية لصغار المربين.

وزارة الزراعة تطلق 12 منفذا متحركا لبيع السلع بأسعار مخفضة

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 12 منفذ متحرك، بمحافظات: القاهرة، القليوبية، الجيزة، كفر الشيخ، الاسكندرية، البحيرة، الغربية، المنوفية، والدقهلية، في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما استعرض مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجربة مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع للمركز، وذلك خلال فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، كذلك نفذ قافلة تنموية زراعية في نويبع بمحافظة جنوب سيناء، حيث اشتملت على أنشطة متعددة لدعم أهالى هذه المناطق، وذلك بتنفيذ قافله زراعيه بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، كما نظم ورشة عمل مجتمعية بتجمع بغداد بمدينة الحسنة محافظة شمال سيناء؛ لتدريب المنتفعين والمزارعين من أبناء سيناء والوادي على كيفية الإدارة المثلي لأراضي التجمعات الزراعية بسيناء.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الحادي عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر نوفمبر ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار: كلمة من قلب الديوان، كذلك اجتاز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تجديد الاعتماد الدولي للأيزو (17025-2017) من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS وذلك للعام الثامن والعشرون على التوالي، كما انتهى المعمل من تدريب الدفعة الثانية من مفتشي الحجر الزراعي المصري بمقر المعمل على "طرق وأساليب سحب عينات الحاصلات الزراعية لتقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية لمطابقتها مع الحدود القصوي"، فيما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 6000 عينة.

كما استضافت مصر ورشة العمل الإقليمية لتنفيذ محاكاة للاستعداد والاستجابة لطوارئ وتفشيات الجراد الصحراوي بقاعدة جراد سفاجا بساحل البحر الاحمر خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر الجاري، كذلك قام الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بجولة ميدانية لمحافظات أسيوط وسوهاج وأسوان والوادى الجديد؛ للاطمئنان على توزيع تقاوى القمح الجيدة المعتمدة وتوافرها بمنافذ البيع التابعة للوزارة.

فيما كشفت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أنه تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية اكتوبر الماضي، مليون و٥٦ ألف طن، بإجمالي عدد عينات ٤١٠٢٠ عينة، كما اطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع" في الوادى الجديد والتي تستهدف زراعة 120 ألف فدان قمح في المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي، وماجد بولس المسؤول التنفيذي للمبادرة.

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