السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر السبت 11-11-2023

الدواجن
الدواجن

يستعرض التقرير التالي أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 11-11-2023، والتي تهم الملايين من الأسر المصرية، حيث تعد أبرز الوجبات على السفرة المصرية الفطار والعشاء والغذاء، ويفضلها كافة أفراد الأسرة الصغار والكبار على حد سواء والتي تشهد استقرارا ملحوظا منذ قرار رفع رسوم الجمارك عنها لمدة 6 شهور.


أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 11-11-2023

تشهد أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 11-11-2023 استقرارا ملحوظا في الأسعار، بفعل توافر الأعلاف الداجنة في الأسواق المصرية منذ انتهاء أزمة الجمارك في الشهور الماضية وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 70 جنيها، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 80 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 60 جنيها، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 71 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 115 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبط والنعام اليوم الأثنين في بورصة الدواجن

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هبوط أسعار الفراخ والبط في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 30-10-2023

 

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 80 جنيها، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 90 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو 100جنيه، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 120 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط المولارد في المزارع للتجار نحو 90 جنيها، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 90جنيها، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 95 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سعر كيلو الأوراك في المحلات التجارية للمستهلكين 85 جنيها.

سعر كيلو الدبابيس في المحلات التجارية للمستهلكين 110 جنيهات.

سعر كيلو الأجنحة في المحلات التجارية للمستهلكين 55 جنيها.

سعر كيلو البانية في المحلات التجارية للمستهلكين 175 جنيها.

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سعر الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 10-11-2023

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أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم في بورصة الدواجن

 

سعر البيض و الكتاكيت في الأسواق المصرية

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 123 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 125 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 147 جنيها.

سجل الكتكوت الأبيض الشركات نحو 37 جنيها.

سجل الكتكوت الأبيض القطعان نحو 37 جنيها.

سجل الكتكوت الساسو نحو 21.50 جنيه.

سجل الكتكوت الساسو البيور نحو 22.50 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي نحو 11 جنيها.

سجل الكتكوت الهجين نحو 15 جنيها.

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