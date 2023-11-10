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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 10-11-2023

الدواجن
الدواجن

استقر سعر الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ بداية مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار بعض السلع الأساسية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي: سعر الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر الجمعة 10-11-2023.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم 65 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وهو ذات السعر الذي سجلته منذ عدة أسابيع، وترتفع من 5 إلى 10 جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، ويختلف سعر الفراخ البيضاء من منطقة لأخرى، مع التزام التجار بقرار رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار بعض السلع، منها سعر الدواجن، وجاءت أسعار باقي أنواع الدواجن في البورصة كالتالي:

• سعر الدواجن الساسو: 95 جنيهًا. 
• سعر الفراخ أمهات بيضاء: 65 جنيهًا. 
• سعر الفراخ البلدي: 110 جنيهات. 
• بياض أبيض سلك: 52 جنيهًا. 
• بياض أبيض أرضي: 55 جنيهًا. 
• بياض أحمر سلك: 69 جنيهًا. 
• بياض أحمر أرضي: 72 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم في بورصة الدواجن

أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق للدواجن والماشية

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 

سجل سعر الكتكوت  الأبيض اليوم من  29 جنيهًا إلى 30 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجل سعر كتكوت  ساسو 21 جنيهًا.

وجاء سعر الكتاكيت في الشركات كالتالي: 
• القاهرة للدواجن اربو: 34 جنيهًا.  
• نيوهوب ايجيبت للدواجن: 35 جنيهًا. 
• الفيروز (زلط/أبو زيد): 33 جنيهًا.. 
• الوطنية كب: 34 جنيهًا. 
• الوادي روص: 32.5 جنيه.  
• المصريه الهولندية (طارق هلا) روص: 32 جنيهًا. 
• نيوجين: 35 جنيهًا. 
• عاصم الخرصاوى: 34 جنيهًا. 
• القصبي أي أر: 35 جنيهًا.  
• رواد النيل: 31.5 جنيه.
• كتكوت هجين: 15 جنيهًا. 
• كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات. 
• كتكوت سمان أسمر: 3.50 جنيه. 
• كتكوت سمان أبيض بيور: 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم

استقر سعر كرتونة البيض في المزارع عند نفس الأسعار التي سجلتها في الفترة الماضية والتي ترتفع نحو 10 جنيهات حتى تصل للمستهلك، وجاء سعرها في المزارع كالتالي:

كرتونة بيض أبيض: 123 جنيهًا. 
كرتونة بيض أحمر: 125 جنيهًا. 
كرتونة بيض بلدي: 147 جنيهًا.

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