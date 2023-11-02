الخميس 02 نوفمبر 2023
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مصر

أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق للدواجن والماشية

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف استقرارا في الأسواق، اليوم الخميس، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 14700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 14700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ”أوكرانى“: 13700 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 13800 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” ”حورس”: 2500 جنيه وسجل سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف في الاسواق

وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 15500 جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه كما سجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 30500 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى: 32500 جنيه، كما سجل سعر كسب صويا مستورد:32500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 37600 جنيه أرضه، وصويا فول فات ”  محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ”، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

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وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 11100 جنيه، كما بلغ جيلوتين ”محلى”: 39000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة: 8900 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن 

وسجل طن أعلاف بادى 22400 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22300 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 22200 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21500 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ20200 جنيه.

كما سجل طن العلف بياض 17% بـ19700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ18550 جنيها للطن وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ18000 جنيه.

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