الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة البرازيلي والأرجنتيني بـ 13000 الف.. أسعار الأعلاف في الأسواق

الذرة البرازيلي
الذرة البرازيلي

شهدت اسعار الاعلاف اليوم الأحد استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنتيني “:13000 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 13000 جنيه.

سعر طن الذرة ” أوكرانيا “: 12000 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 12100 جنيه وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2500 جنيه، كما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق 

وبلع سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 13800جنيه، وبلغ بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، كما بلغ كسب صويا محلى 44%: 26000 جنيه، وبلغ كسب صويا 46% محلى: 28000 جنيه، فيما بلغ كسب صويا مستورد:28000 جنيه، وبلغ صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، كما بلغ صويا فول فات ”  محلى ”: 36800 جنيه ” أرضه ”، فيما بلغ صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وبلغ صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

ارتفاع جديد.. أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم السبت 21 -10-2023

وسجل سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، كما سجل جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى: 10100 جنيه، كما سجل جيلوتين ” محلى”: 37500 جنيه.، وسجل سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد   وسجل سعر حمل تبن القمح   300 جنيه

أسعار أعلاف الدواجن 

وسجل طن أعلاف بادى 20600 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 20500 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 20400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19800 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 18600 جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 18500 جنيه.وسجل سعر طن بياض 16%بـ 17500 جنيه للطن.وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 16900 جنيه.

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