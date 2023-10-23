نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

تمثلت التوصيات في الآتي:

لوبيا العلف:

متابعة مساحات اللوبيا المخصصة لإنتاج البذرة، حيث يتم ضم النباتات ثم الدراس وجمع التقاوي؛ لإجراء عمليات الفحص والتعبئة بعد نتائج الفحص وتخزينها في الثلاجة.

البرسيم المسقاوي:

• أنسب ميعاد زراعة للبرسيم المسقاوي الأسبوع الأول والثاني من شهر أكتوبر.

• يتم إعطاء الجرعة التنشيطية لزراعات البرسيم المصري التي تمت في سبتمبر، وتكون في حدود نصف شكارة يوريا إلي ما يعادلها من الأسمدة الأزوتية الأخرى.

بنجر العلف:

أنسب ميعاد زراعة للبنجر النصف الأول من شهر أكتوبر.

• تجهيز الأرض لزراعة البنجر وتتم بالحرث والزحيف، وإضافة سماد السوبر فوسفات 200كجم أثناء تجهيز الأرض والتخطيط بمعدل 10-12خطا في القصبتين.

• تتم الزراعة في جور علي خطوط بين الجورة الأخرى 25سم، ويوضع في الجورة 2بذرة بنجر علي عمق 2سم في الثلث العلوي من الخط.

كانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر في الأراضي القديمة مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

في العروة المبكرة (زراعة أغسطس):

- إجراء العزقة الثانية بداية شهر أكتوبر للزراعات المبكرة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى (45 وحدة آزوت/ فدان) تلقيم بجوار النباتات ثم الري على الحامي، وتجرى العزقة الثالثة نهاية أكتوبر، تصبح بعدها النباتات وسط الخط ويتم الترديم حول جذورها.

في العروة المتوسطة (زراعة سبتمبر):

إجراء العزقة الأولى (خربشة) وتبدأ بعدها عملية الخف على نبات واحد والترديم حوله.

- إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتى تكبيشًا بجوار النباتات ثم الري المعتدل على الحامى مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات، ويضاف السماد البوتاسى بمعدل (50 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان) تكبيشًا بجوار النباتات مع السماد الأزوتى وإجراء عملية الرى مباشرة بعد التسميد.