سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-11-2023 فى البنوك المصرية

مع اقتراب موعد سفر الكثير من المواطنين إلى خارج مصر يحرص الآلاف من المواطنين على معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك المصرية، حيث سجلت أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية، حالة استقرار في بداية التعاملات، إذ سيتراوح سعر الشراء ما بين 30.90 و30.75 جنيه، فيما قد جاء البيع ما بين مبلغ 30.85 و30.96 جنيه بالنسبة للأعلى والأقل بالبنوك المصرية، طبق بيانات أسعار العملات بالمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك المصرية

وفيما يلي تستعرض “الدستور” في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك المصرية، وذلك مع بداية التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في البنك المركزي

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر هو نفس سعر البنك الأهلي المصري، الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في بنك القاهرة

وعن سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB استقرارًا في بداية التعاملات، إذا أن الشراء بـ30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية جاء بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.