سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 11-11-2023

يعرض التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية السبت 11-11-2023، من خلال لوحة التعاملات المالية في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة على الاقتصاد المحلي.

سعر الدولار اليوم في مصر

يتابع الملايين من المواطنين سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية السبت 11-11-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتأثيره على الاقتصاد المحلي، وأسعار السلع في الأسواق المصرية والتي تهم كل أسرة بمختلف طبقاتها وهي كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك القطري الوطني الأهلي QNB استقر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC استقر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي بلغت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر تداول العملات الأجنبية في البنك المركزي

بلغ اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 32.94 جنيه للشراء و33.09 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى نحو 37.79 جنيه للشراء و37.96 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 99.79 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.

وصلت قيمة الدرهم الإماراتي إلى 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.