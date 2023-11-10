أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-11-2023

سجلت أسعار الحديد بعض التراجع خلال تعاملات الاسبوع الجاري، بعد أن ارتفعت في نهاية أكتوبر الماضي ارتفاعات قياسية سجل فيها سعر طن الحديد 40 ألف جنيه وهو ما ارجعه البعض إلى اتجاه التجار إلى رفع السعر، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

سعر طن الحديد اليوم

• سجل طن الحديد من مصانع عز: 39846 جنيها.

• سعر طن الحديد الاستثمارى: 37812 جنيها.

• سعر طن الحديد من بشاى: 39000 جنيه.

• حديد المصريين: 39000 جنيه.

• حديد عطية: 38000 جنيه.

• طن الحديد من حديد العتال: 38000 جنيه.

• حديد المعادى: 37000 جنيه.

• حديد المراكبى: 37000 جنيه.

• حديد العشري: 37000 جنيه.

• حديد سرحان: 37000 جنيه.

• حديد مصر ستيل: 36500 جنيه.

سعر طن الاسمنت اليوم

سعر طن أسمنت المسلح: 2250 جنيها.

سعر طن أسمنت النصر: 2150 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل: 2020 جنيها.

سعر طن أسمنت المخصوص: 2200 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس: 2135 جنيها.

سعر طن أسمنت المعلم: 2060 جنيها.

سعر طن اسمنت السهم: 2060 جنيها.

سعر طن أسمنت الفهد: 2050 جنيها.

سعر طن أسمنت العسكري: 2100 جنيه.

سعر طن أسمنت النصر: 2200 جنيه.

سعر طن أسمنت سيناء 42.5: 2060 جنيها.

سعر طن أسمنت حلوان: 2300 جنيه.

سعر طن أسمنت المنيا: 2120 جنيها.

سعر طن أسمنت المهندس: 2250 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل: 2080 جنيها.

سعر طن أسمنت المسلح: 2320 جنيها.

سعر طن جنوب الوادي: 2080 جنيها.

سعر طن أسمنت المخصوص: 2290 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدي: 2450 جنيها.

سعر طن أسمنت أسيوط: 2250 جنيها.

سعر طن أسمنت المصريين: 2210 جنيهات.

سعر طن أسمنت العامرية عادة: 2430 جنيها.

سعر طن أسمنت البرج: 2410 جنيهات.