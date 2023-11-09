الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس

السكك الحديدية
السكك الحديدية

قرر المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة . 

حيث تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 تشغيل قطار رقم  1191  القاهرة / طنطا بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من محطة القاهرة  الساعة 03:50 عصرًا ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساءًا، واعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 /11 /2023 تشغيل قطار رقم 1190  طنطا / القاهرة  يقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحًا بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات كالتالى طبقًا للجداول المرفقة: 

- قطار 529 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساءًا ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالى .

- قطار 551 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة  03:00 عصرًا ويصل طنطا الساعة 06:10 مساءًا. 

- قطار 535 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحًا ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحًا. 

قطار 512  تحيا مصر  منوف  القاهرة

 

-  قطار 512 ( تحيا مصر ) منوف / القاهرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحًا.

- قطار 548 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساءًا.

- قطار 534 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحًا.

- قطار 556 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساءًا ويصل منوف الساعة 07:40 مساءًا.

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سكك حديد مصر| مواعيد قطارات 2023 للوجهين القبلي والبحري

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مواعيد قطارات السكة الحديد الـvip على خط القاهرة - أسوان

- قطار 550 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة  يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساءًا.

- قطار 554 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساءًا.

- قطار 524 ( تحيا مصر ) القناطر الخيرية / القاهرة يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساءًا. 

- قطار 546 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف  يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهراَ ويصل منوف الساعة 01:55 ظهرًا.

وأكد أن الهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

القاهرة طنطا ثالثة مكيفة على خط طنطا الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر محطة طنطا تحيا مصر

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