الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الإثنين/ بالبنوك المصرية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.84 جنيه للشراء و32.97 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.95 جنيه للشراء، و33.09 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.94 جنيه للشراء و33.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى 

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.55 جنيه للشراء و37.75 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.68 جنيه للشراء و37.87 جنيه للبيع.

متوسطات أسعار الجنيه الإسترلينى فى البنك

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.69 جنيه للشراء و37.82 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية..سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد 12 /11 /2023 فى البنوك المصرية

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كما سجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.95 جنيه للشراء و99.87 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي اليوم الإثنين.

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