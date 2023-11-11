للمهتمين بسوق المال.. توقعات سعر الدولار في 2024 عالميا وداخليا

توقعات سعر الدولار في 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

توقعات سعر الدولار في 2024

أشارت عدة تقارير خبرية، بخصوص توقعات سعر الدولار، نُشرت على عدة وسائل نشر دولية إلى استمرار قوة الدولار هذا العام وفى 2024، وأوضحت هذه التقارير أنه من الصعب على أغلب العملات الكبرى تخطي قوة الدولار حتى نهاية 2024 .

وأشار استطلاع أجرته وكالة رويترز إلى أن المخاطر المحيطة بالتوقعات للدولار تميل صوب الاتجاه الصعودي، مشيرة إلى بقاء الدولار قويا أمام أغلب العملات الكبرى رغم بعض نوبات التراجع مدعوما باقتصاد قوي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية الآخذة في الارتفاع، وهي من بين الأعلى بين الدول المتقدمة.

وعن المخاطر المحيطة بالدولار أشار تقرير الاستطلاع الذى أجرته وكالة رويترز فى الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر الماضى إلى أن نسبة بلغت 81 بالمئة من المحللين، أي 43 من أصل 53 شاركوا في الرد على أسئلة إضافية إن المخاطر المحيطة بتوقعاتهم للدولار تتجه نحو الصعود.

ووفقا لمتوسط آراء نحو 70 من خبراء العملات الاستراتيجيين حسب استطلاع رويترز، فإن من المتوقع أن يتراجع الدولار بشكل محدود مقابل أغلب العملات الكبرى خلال عام وأغلب ذلك لن يحدث إلا العام المقبل مع اقتراب أول عملية خفض من المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

توقعات اسعار العملات في 2024

وتوقع الاستطلاع أن اليورو، الذي لم يرتفع هذا العام سوى بنسبة 0.13 بالمئة، سيتم تداوله بارتفاع نسبته 1.7 بالمئة عند 1.09 دولار في ثلاثة أشهر الأولى من 2024.

أما الين الياباني، الذي تراجع 11 بالمئة حتى الآن هذا العام أمام الدولار، فمن المتوقع أن يعوض أغلب خسائر العام ليتم تداوله عند 132 مقابل الدولار في العام القادم 2024.

وعلى نفس المنوال وفيما يخص الشأن المصرى فإنه أشارت رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لما بين 40 إلى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من العام المقبل.

تأر مصر بحرب غزة

وقالت في ويبينار، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، عن تداعيات حرب غزة 2023 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط إن مصر أكثر البلدان تأثراً بالحرب في منطقة شمال إفريقيا، بسبب حدودها مع غزة.