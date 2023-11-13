الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية تعاملات المواطنين حرص الكثير قبل سفرهم إلى خارج مصر معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات، إذ بلغ سعر الشراء الأعلى مبلغ 30.90 والأقل قيمة 30.75 جنيه، والبيع ستتراوح ما بين مبلغ 30.85 و30.96 جنيه، طبقا لبيانات سعر العملات بالمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية.

وعن أسعار الدولار اليوم الاثنين 13-11-2023 في البنوك المصرية ببداية التعاملات، نرصد السعر في عدد من البنوك كما يلي:

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر في البنك الأهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر في بنك مصر الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر في بنك أبو ظبي الإسلامي بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بالنسبة للشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 12 /11 /2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر في بنك الإسكندرية  جاء بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع مبلغ 30.95 جنيه.

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