واصل سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة استقراره عند الارتفاعات التي سجلتها منذ منتصف الأسبوع الجاري، و أعلنت 4 مصانع الحديد عن زيادات بنسبة تصل إلى %20 وبما يتراوح من 3500 إلى 6000 جنيه للطن.

كما سجلت سعر الأسمنت استقرار خلال التعاملات اليوم عند نفس الأسعار، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-11-2023.

سعر الحديد اليوم

سعر الحديد من مصانع حديد عز: 42،000 جنيه

سعر الحديد من مصانع بشاى: 41،000 جنيه.

حديد المصريين:39،000 جنيه.

سعر الحديد العتال: 38،000 جنيه.

حديد عطية: 38،000 جنيه.

حديد المعادى: 37،000 جنيه

حديد الكومى:37،000 جنيه

حديد المراكبى: 37،000 جنيه

حديد العشري: 37،000 جنيه.

حديد سرحان:37،000 جنيه

حديد بيانكو:36،500 جنيه

حديد مصر ستيل:36،500 جنيه

وسجلت مصر صادرات الحديد الصلب والتسليح 1.740 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، فيما يعادل نحو 53.4 مليار جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت السويدي: 2،450 جنيه

أسمنت العامرية عادة: 2،430 جنيه

أسمنت البرج: 2،410 جنيه

أسمنت الصعيد: 2،250 جنيه

أسمنت أسيوط: 2،250 جنيه

أسمنت الممتاز: 2،100 جنيه

أسمنت المصريين: 2،210 جنيه

أسمنت التعمير: 2،200 جنيه

أسمنت العسكري: 2،100 جنيه

أسمنت النصر: 2،200 جنيه

أسمنت سيناء 42.5: 2،060 جنيه

أسمنت حلوان: 2،300 جنيه

أسمنت المنيا:2،120 جنيه

أسمنت المهندس: 2،250 جنيه

أسمنت تايتان: 2،080 جنيه

أسمنت المصري: 2،080 جنيه

أسمنت قنا: 2،250 جنيه

أسمنت النهضة: 2،220 جنيه

أسمنت أسوان:2،180 جنيه

أسمنت السد العالي:2،170 جنيه