أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-11-2023
واصل سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة استقراره عند الارتفاعات التي سجلتها منذ منتصف الأسبوع الجاري، و أعلنت 4 مصانع الحديد عن زيادات بنسبة تصل إلى %20 وبما يتراوح من 3500 إلى 6000 جنيه للطن.
كما سجلت سعر الأسمنت استقرار خلال التعاملات اليوم عند نفس الأسعار، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-11-2023.
سعر الحديد اليوم
- سعر الحديد من مصانع حديد عز: 42،000 جنيه
- سعر الحديد من مصانع بشاى: 41،000 جنيه.
- حديد المصريين:39،000 جنيه.
- سعر الحديد العتال: 38،000 جنيه.
- حديد عطية: 38،000 جنيه.
- حديد المعادى: 37،000 جنيه
- حديد الكومى:37،000 جنيه
- حديد المراكبى: 37،000 جنيه
- حديد العشري: 37،000 جنيه.
- حديد سرحان:37،000 جنيه
- حديد بيانكو:36،500 جنيه
- حديد مصر ستيل:36،500 جنيه
وسجلت مصر صادرات الحديد الصلب والتسليح 1.740 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، فيما يعادل نحو 53.4 مليار جنيه.
سعر الأسمنت اليوم
- أسمنت السويدي: 2،450 جنيه
- أسمنت العامرية عادة: 2،430 جنيه
- أسمنت البرج: 2،410 جنيه
- أسمنت الصعيد: 2،250 جنيه
- أسمنت أسيوط: 2،250 جنيه
- أسمنت الممتاز: 2،100 جنيه
- أسمنت المصريين: 2،210 جنيه
- أسمنت التعمير: 2،200 جنيه
- أسمنت العسكري: 2،100 جنيه
- أسمنت النصر: 2،200 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5: 2،060 جنيه
- أسمنت حلوان: 2،300 جنيه
- أسمنت المنيا:2،120 جنيه
- أسمنت المهندس: 2،250 جنيه
- أسمنت تايتان: 2،080 جنيه
- أسمنت المصري: 2،080 جنيه
- أسمنت قنا: 2،250 جنيه
- أسمنت النهضة: 2،220 جنيه
- أسمنت أسوان:2،180 جنيه
- أسمنت السد العالي:2،170 جنيه