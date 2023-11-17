الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-11-2023

مواد البناء
مواد البناء

واصل سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة استقراره عند الارتفاعات التي سجلتها منذ منتصف الأسبوع الجاري، و أعلنت 4 مصانع الحديد عن زيادات بنسبة تصل إلى %20 وبما يتراوح من 3500 إلى 6000 جنيه للطن.

 

كما سجلت سعر الأسمنت استقرار خلال التعاملات اليوم  عند نفس الأسعار، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-11-2023.

سعر الحديد اليوم 

  • سعر الحديد من مصانع حديد عز: 42،000 جنيه
  • سعر الحديد من مصانع بشاى: 41،000 جنيه.
  • حديد المصريين:39،000 جنيه.
  • سعر الحديد العتال: 38،000 جنيه.
  • حديد عطية: 38،000 جنيه.
  • حديد المعادى: 37،000 جنيه
  • حديد الكومى:37،000 جنيه
  • حديد المراكبى: 37،000 جنيه
  • حديد العشري: 37،000 جنيه.
  • حديد سرحان:37،000 جنيه
  • حديد بيانكو:36،500 جنيه
  • حديد مصر ستيل:36،500 جنيه

وسجلت مصر صادرات الحديد الصلب والتسليح 1.740 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، فيما يعادل نحو 53.4 مليار جنيه.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات الخميس

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 فى مصر

سعر الأسمنت اليوم 

  • أسمنت السويدي: 2،450 جنيه
  • أسمنت العامرية عادة: 2،430 جنيه
  • أسمنت البرج: 2،410 جنيه
  • أسمنت الصعيد: 2،250 جنيه
  • أسمنت أسيوط: 2،250 جنيه
  • أسمنت الممتاز: 2،100 جنيه
  • أسمنت المصريين: 2،210 جنيه
  • أسمنت التعمير: 2،200 جنيه
  • أسمنت العسكري: 2،100 جنيه
  • أسمنت النصر: 2،200 جنيه
  • أسمنت سيناء 42.5: 2،060 جنيه
  • أسمنت حلوان: 2،300 جنيه
  • أسمنت المنيا:2،120 جنيه
  • أسمنت المهندس: 2،250 جنيه
  • أسمنت تايتان: 2،080 جنيه
  • أسمنت المصري: 2،080 جنيه
  • أسمنت قنا: 2،250 جنيه
  • أسمنت النهضة: 2،220 جنيه
  • أسمنت أسوان:2،180 جنيه
  • أسمنت السد العالي:2،170 جنيه

اقرأ أيضاً

أرباح "الحديد والصلب للمناجم" ترتفع إلى 28.3 مليون جنيه خلال 3 أشهر

الحديد مواد البناء سعر طن الحديد والاسمنت سعر الحديد مصانع حديد عز أسمنت السويدي سعر الأسمنت سعر الحديد اليوم سعر الاسمنت اليوم

الأكثر قراءة

للشباب حتى 40 سنة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة

عاجل.. "وفا" الفلسطينية: مجزرة إسرائيلية جديدة فى مخيم جباليا

عاجل.. فقدان الاتصال مع طواقم الهلال الأحمر فى مستشفى المعمدانى بغزة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-11-2023

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 17-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه