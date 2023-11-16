أرباح "الحديد والصلب للمناجم" ترتفع إلى 28.3 مليون جنيه خلال 3 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 38%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 28.34 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 20.56 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 69.89 مليون جنيه، مقابل 58.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حققت 127.81 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، مقابل 40.63 مليون جنيه في العام المقارن.

وارتفعت المبيعات والإيرادات إلى 309.92 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 121.21 مليون جنيه في العام المقارن.

وسجّلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أرباحًا بعد الضرائب بلغت 97.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، مقابل 22.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.