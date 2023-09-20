الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقط عليه جمالون.. مصرع عامل داخل شركة الحديد والصلب بالتبين

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه اليوم الأربعاء، جراء انهيار جمالون فوقه، أثناء تفكيك أحد الهياكل الحديدية داخل شركة الحديد والصلب، بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفاده انهيار جمالون داخل شركة الحديد والصلب، ومصرع أحد العمال، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المواطن "محمد محمد حافظ"، عامل ومقيم بدائرة القسم.

بإجراء التحريات ومناقشة شهود العيان تبين أن المجني عليه كان يقوم بتفكيك جمالون وأثناء ذلك انهار فوقه وتوفي متأثرًا بإصابته البالغة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

عامل انهيار جمالون تفكيك أحد الهياكل الحديدية شركة الحديد والصلب منطقة التبين

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