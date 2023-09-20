سقط عليه جمالون.. مصرع عامل داخل شركة الحديد والصلب بالتبين

لقى عامل مصرعه اليوم الأربعاء، جراء انهيار جمالون فوقه، أثناء تفكيك أحد الهياكل الحديدية داخل شركة الحديد والصلب، بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفاده انهيار جمالون داخل شركة الحديد والصلب، ومصرع أحد العمال، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المواطن "محمد محمد حافظ"، عامل ومقيم بدائرة القسم.

بإجراء التحريات ومناقشة شهود العيان تبين أن المجني عليه كان يقوم بتفكيك جمالون وأثناء ذلك انهار فوقه وتوفي متأثرًا بإصابته البالغة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.