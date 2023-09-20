مصرع أحد مصابى حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبرى بمنطقة طرة

كشف مصدر أمني عن مصرع أحد مصابي حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري طرة بدائرة قسم شرطة المعادي أثناء تلقيه الإسعافات داخل مستشفى مبرة المعادي.

و كان أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة من أعلى كوبري شمال طرة بمنطقة المعادى.

الحادث تسبب في سقوط السور الحديدي للكوبري

وتسبب الحادث فى سقوط جزء من السور الحديدى بالكوبرى وتم نقل المصابين لمستشفى مبرة المعادى وتم رفع السيارة والأسوار مكان وقوع الحادث.

تلقي بلاغ الحادث

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل من أعلى كوبرى، مما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص إصابة السائق ومساعده وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصدر يوضح عقوبة القتل الخطا

وأوضح مصدر قانوني أن المادة 238، من قانون العقوبات نصت على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



وأن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.