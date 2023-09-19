نشرة الحوادث المرورية|مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 في حوادث متفرقة

شهدت طرق ومحافظات مصر على مدار اليوم عددا من الحوادث المرورية، والتي تسببت في مصرع عدد من الأشخاص بينما أصيب العشرات، نتيجة لأسباب مختلفة ومنها السرعات الزائدة.

وبذل رجال الإدارة العامة للمرور وأقسام المرور المختلفة بالمحافظات، جهودا كبيرة عن طريق التدخل الفوري فور ورود بلاغات بوقوع تلك الحوادث، والتعامل مع الموقف واستدعاء الإسعاف وإزالة أثار الحادث، وعمل كافة الفحوصات اللازمة لتلك الحوادث، ونوضح في الأسطر التالية أبرز هذه الحوادث.

إصابة 15 شخصا على طريق الصحراوي الغربي

نجا 15 مواطنا من الموت المحقق اليوم، عقب وقوع حادث مروري مروع ميكروباص محمل بالركاب والأخرى ملاكى على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى، بدائرة محافظة الفيوم.

مصرع 6 أشخاص في الوادي الجديد

وقع حادث تصادم سيارة دوبل كابينة مع سيارة ملاكي على طريق الداخلة بنطاق محافظة الوادي الجديد، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص.

سيارة تصطدم بسور محور صفط

اصطدمت سيارة ملاكي بالسور الخاص بمحور صفط اللبن في بولاق الدكرور، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتم إزالة آثاره وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

إصابة شاب على محور 26 يوليو

شهد طريق محور 26 يوليو بنزلة ميدان لبنان حالة من التكدس المروري، بسبب اصطدام سيارة ملاكي بسور خرساني على جانب الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، وأسفر الحادث عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 12 شخصا في حلوان

في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة، تسبب انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال في إصابة 12 شخصا نتيجة اختلال عجلة القيادة

مصرع موظف سابق في القناطر

وفي مدينة القناطر الخيرية لقي موظف بالمعاش مصرعه، نتيجة إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ عقب اصطدام سيارة نقل به أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة باسوس.

إصابة شخصين بصحراوي أسيوط الغربي

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتسبب الحادث في إصابة شخصين.

إصابة 3 أشخاص في الإسماعيلية

وفي مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وقع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة مجهولة وتسبب لك في إصابة 3 أشخاص مستقلي الدراجة النارية.