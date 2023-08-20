الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعرف على حركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة

حركة السيارات
حركة السيارات

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الأحد، في شوارع القاهرة والجيزة، تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية لمنع وقوع الحوادث والكوارث.

وانتظمت حركة المرور بشارع التحرير والسودان، وشارع محيي الدين أبو العز بالدقي، كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة، وكذلك الحال بمحور شينزوآبي الذي يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، وكذلك الأمر في محور NA وطريق الداون تاون، ومحور المشير طنطاوي.

وشهد شارع فيصل انتظامًا مروريًا في الاتجاهين وكذلك شارع الهرم في المناطق المفتوحة به، كما انتظمت حركة السير بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك.

وشهد ميدان مصطفى محمود، كثافات نسبية في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

وظهر انتظامًا بحركة السير على الطريق الدائرى في اتجاه نفق السلام والهرم، وشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

كثافات مرورية متوسطة الخدمات المرورية الحوادث والكوارث شارع التحرير

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