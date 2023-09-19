الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 8 في حادث سير بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة بينما أصيب 8 آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة “كبوت” وأخرى ربع نقل، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة "كبوت" وأخرى ربع نقل، عند قرية كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة شمال المحافظة، وتحديدًا أمام أحدى البنوك في القرية، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 8 أخرون. 

انتقال رجال الأمن لمكان الواقعة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة، بالإضافة إلى فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها. 

وتبين بالمعاينة الأولية للجهات الأمنية، أن الحادث عبارة عن تصادم سيارة أجرة "كبوت" وأخرى ربع نقل أدى إلى مصرع سيدة، و إصابة 8 أخرون. 

وتبين أن أسماء المصابين هم: محمود صالح، ٢٦ سنة، محمود عبدالقادر مرسي، ٣٧ سنة، إبراهيم أحمد سيد، ٥٠ سنة، عماد حمدي سيد ٢٥ سنة، ليلى بهيج ٧٠ سنة، علي يوسف حسين عمره ٥٠ سنة، رمضان أحمد سليم، ٥٥ سنة، عابدين محمد مهدي ٧٦ سنة. 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين 

ودفع مرفق اسعاف أسوان بعدد من السيارات المجهزة إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة. 

وصول المصابين إلى المستشفى 

استقبلت مستشفى كوم أمبو عدد 8 مصابين، وجثة لسيدة توفيت عند وصولها، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة “كبوت” وأخرى ربع نقل بقرية كلابشة بمركز نصر النوبة. 

ويتم تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين داخل مستشفى كوم أمبو بواسطة الفرق الطبية. 

إيداع الجثة بالمشرحة

جرى إيداع جثة السيدة بالمشرحة، ومن المقرر عرضها خلال الساعات القليلة القادمة على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة، واستخراج تصريح الدفن وتسليمها إلى أهلها وذويها لتشيعها إلى مثواها الأخير، وذلك بعد الحصول على تصريح النيابة العامة بالدفن. 

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