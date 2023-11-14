بمتابعة "قطاع الأعمال".. تفاصيل خطة التحول الرقمي في مصانع "كيما"

عقد الكيميائى عبدالمجيد حجازي، العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس نادي ناشد مستشار وزير قطاع الأعمال العام لمشروع التحول الرقمى، اجتماعا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركة.

وأكدت الشركة أنه ناقش الاجتماع أبرز ما تم إنجازه فى المشروع، والموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى بشركة كيما وبحث سبل التشغيل وإدارة المنظومة والتصدى للمعوقات الإدارية وبدء التنفيذ بالمحاور المالية والإدارية.

وأوضح الكيميائى عبدالمجيد حجازي، أهمية المشروع فى خفض النفقات وضبط تكاليف التشغيل والمساهمة فى وضع خطط مستقبلية للشركة تساعدها فى تجاوز أى عقبات مستقبلية وتعمل على الارتقاء بمعدلات الآداء الوظيفي وتحسين جوده العمل.

وقالت الشركة في منشور إن الاجتماع يأتي في إطار تأكيد سياسة الدولة لدعم التحول الرقمي والتدريب واعتبارهما عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الإنتاج وإكساب العاملين مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشي.

وتعمل شركة الصناعات الكيماوية “كيما” إحدى شركات وزراة قطاع الأعمال العام على استكمال خطة التطوير في مصانع الأسمدة حيث نجحت الدولة في تطوير مصنع كيما باستثمارات بلغت 12 مليار جنيه في إطار زيادة إنتاج صناعة الأسمدة في مصر والعمل على زيادة حجم صادارات الأسمدة وتوفير الاحيتاج المحلي.