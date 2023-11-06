"كيما" تطرح مناقصة عامة لتوريد 4.5 مليون كيس لتعبئة السماد

طرحت شركة كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية مناقصة من أجل توريد 4 مليون كيس بويلي ايثيلين سعة 50 كم لتعبئة سماد اليوريا.

كما اشتملت المناقصة التي طرحتها الشركة علي توريد 200 ألف كيس بولي ايثيلين لتعبئة سماد نترو كيما ناعم، بالإضافة إلى توريد 300 ألف كيس بولي ايثيلين لتعبئة سماد نترو نورت فورت المخصوص.

وأعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بأنه حدث انخفاض ضغط الغاز المورد إليها، مشيرة إلى أنه تأثيره غير ملحوظ لأن لديها مخزون استراتيجي من جميع منتجاتها الرئيسية.

الشركة تجري صيانة لبعض الوحدات لمدة ثلاث أيام تبدأ من 29 أكتوبر

وأوضحت كيما في بيان إلى البورصة ردا على الخبر المنشور ” مصانع اليوريا في مصر توقف الإنتاج لعدم توافر الغاز الطبيعي”، أنه جاري إجراء أعمال الصيانة اللازمة لبعض الوحدات لمدة 3 أيام اعتبارا من 29 أكتوبر الجاري وسيتم إعادة التشغيل.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.195 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 651.486 مليون جنيه بالفترة المناظرة، بارتفاع 83%.