الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات الخميس

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية،
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.


استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات 

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية " اليورو" تراجعًا ما بين 11 - 9 قروش شراءً وبيعًا في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.30 جنيه للشراء و33.48 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.41 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.48 جنيه للشراء، 33.59 جنيه للبيع.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك التجارية اليوم الخميس

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا ما بين 30 - 35 قرشًا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.07 جنيه للشراء و38.32 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.19 جنيه للشراء، و38.45 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.42 جنيه للشراء 38.55 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

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للمهتمين بسوق المال.. توقعات سعر الدولار في 2024 عالميا وداخليا

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعًا إلى أقل من 100 جنيه، وسجل 99.07 جنيه للشراء و99.97 جنيه للبيع - وفقًا للبنك الأهلي.

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