سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-11-2023

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة استقرار سعري مع الإجازة التي تحصل عليها البنوك يومي الجمعة والسبت للراحة الأسبوعية، وبلغ سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-11-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسعر الدولار في بنك مصر:30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد:30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك saib:30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول:30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية:30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي:30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يذكر أن اجتماع البنك المركزي الأخير أبقى على قيمة الجنيه مقابل الدولار كما هي، طما ثبت سعر الفائدة عند الارتفاع الذي وصلت إليه خلال الاجتماعات السابقة في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار الأمريكي: 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

اليورو: 33.43 جنيه للشراء، و33.58 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 38.2 جنيه للشراء، و38.37 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 22.47 جنيه للشراء، و22.57 جنيه للبيع.

فرنك سويسري: 34.66 جنيه للشراء، و34.81 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 19.98 جنيه للشراء، و20.07 جنيه للبيع.