شهدت بورصة الدواجن اليوم الخميس 16 نوفمبر تراجعًا طفيفًا في أسعار الكتاكيت خلال جلسة اليوم، ويأتي هذا التراجع كتغير طفيف في توازن العرض والطلب على الكتاكيت في السوق، وبحسب المحللين، فإن هذا التراجع يعود إلى عوامل متعددة، بما في ذلك توفر المزيد من الكتاكيت في الأسواق وتنافس البائعين على جذب المشترين.

تراجع طفيف.. أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

وتشير التقارير إلى أن أسعار الكتاكيت قد شهدت استقرارًا في الفترة الأخيرة، ولكن تراجعًا طفيفًا تم تسجيله في جلسة اليوم اليوم الخميس 16 نوفمبر ومع ذلك، فإن هذا التراجع لا يعد بمثابة انخفاض كبير في الأسعار، إذ تظل الأسعار في مستويات مقبولة ومناسبة للمستهلكين.

وفي السطور التالية نستعرض أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 16 نوفمبر والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 16 نوفمبر

سجل سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم 32 جنيها بدلًا من أسعار أمس 33 جنيها، اليوم الخميس 16 نوفمبر.

بلغ سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم 22.25 جنيه، بدلًا من أسعار أمس 26.5 جنيها.

بينما سجل كتكوت ساسو عمر يوم 22 جنيها، بدلًا من أسعار أمس 23 جنيها.

قدر سعر كتكوت ساسو بيورعمر يوم 23 جنيها، بدلًا من أسعار أمس 22 جنيها.

بلغ سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 11 جنيها و12 جنيها.

كتكوت هجين عمر يوم ما بين 15 جنيها و16 جنيها.

بينما سجل كتكوت جيل ثاني عمر يوم مابين 18 جنيها و19 جنيها.

كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 18 جنيها و19 جنيها.

أسعار كتكوت البط اليوم الخميس 16 نوفمبر

كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم 35.50 جنيه، بدلًا من أسعار أمس الأربعاء 37.50 جنيها.

تكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم 39.50، بدلًا من أسعار أمس 43.75 جنيها.

كتكوت بط مسكوفى عمر يوم مابين 53.00 جنيه و53.50 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 53.00 جنيه و53.50 جنيه.

أسعار كتكوت الرومي اليوم الخميس 16 نوفمبر

كتكوت رومي أبيض عمر يوم مابين 125.00 جنيه و125.00 جنيه.

سجل كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه و205.00 جنيه.

بلغ كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم مابين 52.00 جنيه و52.00 جنيه.

كتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه و 103.00 جنيه.

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ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع الطفيف في أسعار الكتاكيت في الفترة المقبلة، مع استمرار المنافسة بين البائعين والتوازن في العرض والطلب على المنتج، وذلك وفقا إلي تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.