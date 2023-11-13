أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 13-11-2023 في بورصة الدواجن

الكتاكيت من مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن البيضاء حيث ينعكس أسعارها علي السعر النهائي للدواجن، فقد شهدت اسعار الكتاكيت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة إلي زيادة الطلب عليها فهي سلعة حية تعتمد علي العرض والطلب، وزيادة الطلب نتيجة إلي استقرار درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية مما يقلل النفوق في الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن التي جاءت كلتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

كتكوت أبيض شركات عمر يوم 32 جنيه و35 جنيه

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم 29 جنيه و29.25 جنيه

كتكوت ساسو عمر يوم 21 جنيه و22 جنيه

كتكوت ساسو بيور عمر يوم 22 جنيه و23 جنيه

كتكوت بلدي حر عمر يوم 11 جنيه و12 جنيه

كتكوت هجين عمر يوم 15 جنيه و16 جنيه

كتكوت جيل ثاني عمر يوم 17 جنيه و18 جنيه

كتكوت روزي بيور عمر يوم 18 جنيه و19 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

شركة مجموعة الوادي تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 32.5 جنيها.

وبلغ سعر الكتكوت أبيض في بورصة الدواجن مابين 32 و37 جنيها بحسب نوع الكتكوت وعمرة.

شركة طيبة لجدود للدواجن تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 35 جنيها.

شركة القاهرة تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ35 جنيها.

شركة أسيوط للإستثمار والتنمية تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ38 جنيها.

شركة مجموعة القصبي للإستثمار تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 35 جنيها.

شركة الصلاح تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 32 جنيها.

شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 32 جنيها.

شركة أمات للدواجن تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 34.5 جنيها.

شركة مجموعة حسن الغريب تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 30 جنيها.

شركة كايرو ثري إية للدواجن تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 34.5 جنيها.