عمر يوم.. أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعا نتيجة إلى زيادة الطلب على الكتاكيت نتيجة إلي تراجع أسعار الأعلاف بإضافة إلى تحسن دراجات الحرارة والتي يقلل النافق في الدواجن، والكتاكيت من مدخلات إنتاج الدواجن التي تعتمد على العرض ولطلب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

شركة مجموعة الوادي تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 32.5 جنيها.

وبلغ سعر الكتكوت أبيض في بورصة الدواجن مابين 32 و37 جنيها بحسب نوع الكتكوت وعمرة.

شركة طيبة لجدود للدواجن تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 35 جنيها.

شركة القاهرة تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ35 جنيها.

شركة أسيوط للإستثمار والتنمية تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ38 جنيها.

شركة مجموعة القصبي للإستثمار تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 35 جنيها.

شركة الصلاح تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 32 جنيها.

شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 32 جنيها.

شركة أمات للدواجن تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 34.5 جنيها.

شركة مجموعة حسن الغريب تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 30 جنيها.

شركة كايرو ثري إية للدواجن تعرض سعر الكتكوت عمر يوم في البورصة اليوم بـ 34.5 جنيها.

أسعار كتكوت السمان اليوم

وبلغ سعركتكوت ساسو في بورصة الدواجن 20.75 جنيها.

وبلغ سعركتكوت بلدي في بورصة الدواجن 11.25 جنيها.

وبلغ سعركتكوت سمان ( الأسمر )3.5 جنيها.

وبلغ سعركتكوت سمان ( الأبيض )4 جنيهات.

وبلغ سعر سمان ابيض بيور 6 جنيهات.