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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-11-2023 في بورصة الدواجن والشركات

بيض
بيض

البيض يعتبر سلعة حية لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب، حيث سجلت أسعارها ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأسبوع حيث كسر سعر طبق البيض البلدي حاجز الخمسين، وقد تختلف أسعار طبق البيض من منطقة إلي أخرى بحسب المكان.

أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم

وفي التقرير التالي نرصد أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن أن أسعار البورصة متغيرة على مدار اليوم وقد جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم 

سجلت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 125 و 126 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم 

سجلت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 123 و 124 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض البلدي اليوم

سجلت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 152 و 153 جنيها للطبق.

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أسعار البيض في الشركات اليوم 

بلغت أسعار البيض في شركة شوشة المنيا ( البني ) 125  جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  شوشة المنيا ( الأبيض )123 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة أكتوبر ( البني ) 125 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  أكتوبر ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  الصالحية ( البني ) 125 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  البنا جروب ( البني ) 125.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  البنا جروب ( الأبيض ) 123.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  الزراعي الرئيسية ( البني ) 125 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  رشاد حمزه ( البني ) 125.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  رشاد حمزه ( الأبيض ) 123.45 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  كمشيش ( البني ) 125 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة كمشيش ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  الصحراوي وبسيون ( البني ) 125 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  أحمد الجوهري ( البني ) 124 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

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