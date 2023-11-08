التعاملات الصباحية|أسعار طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن

شهدتأسعار البيض استقرارًا في أسعارها منذ بداية الأسبوع الجاري، والدواجن من السلع التي تصنف حية ولا تقبل للتخزين، وتعتمد علي العرض والطلب، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن أن البيض الذي يتم عرضه في الأسواق يكفي حتي الاستهلاك المحلي.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق بيض المائدة في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة أكتوبر ( البني ) 125 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة الصالحية ( البني ) 125 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة الصالحية ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة البنا جروب ( البني ) 125.75 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 123.75 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 122 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 120 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة شوشة المنيا ( البني ) 126 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة رشاد حمزه ( البني ) 126 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة رشاد حمزه ( الأبيض )123جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة كمشيش ( البني )125جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة كمشيش ( الأبيض )123 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )122 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )120 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة أحمد الجوهري ( البني )122 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض )121 جنيها للطبق.