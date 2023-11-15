الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

كتاكيت
كتاكيت

تراجعت أسعار التكاكيت، عدة جنيهات اليوم في بورصة الدواجن للسلع، حيث تعتمد أسعار الدواجن علي العرض والطلب، وهي من مدخلات الإنتاج للدواجن، والتي تنعكس أسعارها في النهاية علي أسعار الدواجن.

وفي التقرير التالي نستعرض أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن 

سجل سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم مابين 28 جنيه 33 جنيه 

بلغ سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم  مابين 26 جنيه 26.25 جنيه 

بينما سجل كتكوت ساسو عمر يوم  مابين 22 جنيه 23 جنيه

قدر سعر كتكوت ساسو بيورعمر  يوم  مابين 23 جنيه 24 جنيه

بلغ سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم  ما بين 11 جنيه 12 جنيه 

كتكوت هجين عمر  يوم  ما بين 15 جنيه 16 جنيه 

بينما سجل كتكوت جيل ثاني عمر يوم  مابين 18 جنيه  و 19 جنيه 

كتكوت روزي بيور عمر يوم  ما بين 18 جنيه  و 19 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 13-11-2023 في بورصة الدواجن

عمر يوم.. أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بورصة الدواجن

الآن.. أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار كتكوت البط اليوم في بورصة الدواجن 

كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر  يوم  مابين 37.00 جنيه  و 37.50 جنيه ك

تكوت بط تسمين فرنساوي عمر  يوم  مابين43.00 جنيه  و 43.75 جنيه 

كتكوت بط مسكوفى عمر يوم  مابين 53.00 جنيه و53.50 جنيه 

كتكوت بط مولارد عمر يوم  مابين 53.00 جنيه و53.50 جنيه

أسعار كتكوت الرومي اليوم في بورصة الدواجن 

كتكوت رومي أبيض عمر يوم  مابين 125.00 جنيه و125.00 جنيه 

سجل كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه و205.00 جنيه 

بلغ كتكوت رومي أسمر برونزي عمر  يوم  مابين 52.00 جنيه و52.00 جنيه 

كتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه  و 103.00 جنيه

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