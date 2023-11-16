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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع طفيف للفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-11-2023

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا للفراخ البيضاء، بينما سجلت باقي أسعار الدواجن استقرارا سعريا مع استمرار تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإلغاء الجمارك عن بعض السلع ومنها الدواجن، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-11-2023

 

أسعار الفراخ البيضاء 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا مقارنة بسعرها أمس ولكنها حافظت على التراجع الذي سجلته منذ بداية الأسبوع الجاري، وبلغت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية ٦٢ جنيها وتقترب من ٧٠ جنيها حتى تصل إلى المستهلك كما يختلف سعرها من بائع لآخر.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية كالتالي: 

سعر الدواجن الساسو: 87 جنيها 

  أسعار الفراخ البلدي: 110 جنيهات     

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 68 جنيها      

سعر الدواجن بياض أبيض سلك: 52 جنيها

سعر الدواجن بياض أحمر سلك: 69 جنيها       

سعر الدواجن بياض أحمر أرضي: 72 جنيها        

أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-11-2023 في بورصة الدواجن والشركات

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أسعار الكتكوت الأبيض 

سجلت أسعار الكتكوت الأبيض تراجعا خلال تعاملات اليوم بنحو جنيهين، وسجلت أسعار الكتكوت الأبيض شركات27 جنيها، بينما سجلت أسعار الكتكوت الأبيض شركات 32 جنيها والكتكوت الأبيض قطعان 22.25 جنيه.

وجاءت أسعار الكتاكيت في المزارع اليوم الجمعة كالتالي: 

  • كتكوت ساسو  22 جنيها
  • كتكوت ساسو بيور 23 جنيها
  • كتكوت بلدي 12 جنيها
  • كتكوت هجين 16 جنيها
  • كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات
  • كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيهات

 

كم سعر البيضة اليوم 

سجل سعر البيضة اليوم تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة في المزارع، وسجل سعر البيض الأبيض 124 جنيها، وسجل سعر البيض الأحمر 126 جنيه، وبلغ سعر البيض البلدي 150 جنيها. 

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ثروت الزيني: تراجع أسعار الأعلاف يؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض

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