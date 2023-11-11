ثروت الزيني: تراجع أسعار الأعلاف يؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السوق المصرية تشهد توازنا في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية.

وأوضح الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الأسعار تحتاج إلى وقت لتنعكس على المستهلك، مشيرا إلى أن عودة المنتجين إلى الدورة الإنتاجية ستزيد من الإنتاج وتخفض الأسعار.

وأشار الزيني، إلى أن مصر تحقق اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض، وأنه لا يوجد أي استيراد لهذه المنتجات منذ الثمانينيات، مؤكدا أن القطاع الداجني يساهم في توفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة.