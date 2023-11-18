أسعار مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت السبت 18-11-2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في البناء والتشييد وتشطيب الوحدات السكنية والمحلات التجارية، في ظل استقرار الأسعار الملحوظ الناتج عن استقرار سعر الصرف في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

يقدم موقع الدستور للقراء أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت السبت 18-11-2023 وذلك في إطار نشرة الخدمات التي يقدمها على مدار اليوم في مختلف المجالات التي تهم العديد من طبقات المجتمع من مختلف محافظات الجمهورية وإليكم الأسعار من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب.

سعر طن الحديد السبت 18-11-2023

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 42000 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 37000 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 41000 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 37000 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 36500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 37000 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 39000 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 37000 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 37000 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 38000 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 2140 جنيها للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 2080 جنيها للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الوادي النيل نحو 2000 جنيه للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 2080 جنيها للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية نحو 2080 جنيها للطن الواحد.