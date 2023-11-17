الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار السكر فى مقدمتها.. ما أبرز الملفات التي تنتظر رئيس حماية المستهلك الجديد؟

حماية المستهلك
حماية المستهلك

ينتظر رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، العديد من الملفات والمشاكل العاجلة، والتي تحتاج إلى تصدي الجهاز لها، والقيام بدوره في صون وحفظ حقوق المستهلك.

ويعد الملف الأهم الذي أصبح محل اهتمام الرأي العام، هو ارتفاع أسعار السكر بالسوق الحرة، حيث تجاوز الـ50 جنيهًا للكيلو، ونقص المعروض منه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والذي يباع بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

وعلى الرغم من طرح وزارة التموين كميات كبيرة من سلعة السكر داخل 1350 منفذًا تقريبًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، إلا أن الكثير من المواطنين لم يستطع شراء السكر بهذا السعر لنفاد الكميات سريعًا، بحسب موظفي هذه المنافذ، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على المنافذ التموينية، والتأكد من وصول سلعة السكر بالسعر الذي حددته التموين إلى المواطنين.

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أيضًا ينتظر رئيس حماية المستهلك الجديد ملف ضبط الأسواق، ومتابعة مدى التزام التجار بالتخفيضات المتفق عليها خلال المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، ومواجهة الارتفاعات غير المبررة للكثير من السلع.

ملفات تنتظر رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد 

وسيواجه رئيس حماية المستهلك أيضًا ملف ارتفاع أسعار الأرز، ويتعين عليه تشديد الرقابة على الأسواق لضمان وصول الأرز إلى المواطنين بسعر 20 جنيهًا للكيلو المستورد، 22 جنيهًا للكيلو الأرز الأبيض المحلي داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، والشركات التابعة لوزارة التموين.

كذلك يتعين على رئيس حماية المستهلك متابعة التزام التجار ببيع السلعة إلى المستهلك وفقًا للسعر المدون عليها دون زيادة، مع تشديد الرقابة على الأسواق للتصدي للغش التجاري، وضبط مرتكبيه وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

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جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر الأربعاء الماضي، قرارًا بتولي اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي، منصب قائم بأعمال رئيس الجهاز خلفًا لـ أيمن حسام بعد إقالته من منصبه.

وعمل أيمن حسام بالجهاز لمدة ثلاثة أعوام، وأكدت مصادر أنه تم إرسال قرار إقالة أيمن حسام مساء الأربعاء على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم التالي لصدوره.

وأضافت المصادر أن رئيس الجهاز الجديد اللواء شريف الرشيدي، سيمارس عمله اعتبارا من الأحد المقبل، حيث إنه يتمتع بالخبرة في مجال حماية المستهلك، بالإضافة إلى كونه عمل نائب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الفترة السابقة.

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