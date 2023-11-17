الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صرف 75% من مقررات نوفمبر ومنافذ التموين تعمل الجمعة حتى التاسعة مساءً

التموين
التموين

تواصل وزارة التموين، اليوم الجمعة، صرف مقررات نوفمبر إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، وتعمل منافذ التموين، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وانتهت منافذ  التموين، من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 75% حتى الآن، وتواصل منافذ التموين عمليات صرف المقررات إلى باقي المستحقين حتى آخر يوم في الشهر، وذلك تزامنًا مع صرف سلع فارق النقاط.

استقرار وثبات أسعار مقررات نوفمبر التموينية 

وشددت وزارة التموين على استقرار وثبات أسعار مقررات نوفمبر التموينية، وصرفها إلى المستفيدين، دون زيادة، الزيت بسعر 30 جنيهًا، والسكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

كما تطرح وزارة التموين الأرز المستورد بسعر20 جنيهًا للكيلو، والمحلي بسعر 22 جنيهًا، ويصرف للمستحقين ضمن سلع فارق النقاط، بينما الأرز المدرج في السابق ضمن قائمة المنظومة التموينية بسعر 12.60 جنيه غير متوافر الآن.

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أيضًا طالبت وزارة التموين جميع المنافذ بالالتزام بصرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينة، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر للفرد وبحد أقصي 6 كيلو للبطاقة، وفقًا لتعليمات وزارة التموين.

وتتضمن قائمة المنظومة التموينية نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن،الصلصة، الخل، الدقيق، التونة، المربى.

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ونستعرض أسعار سلع المنظومة التموينية

أسعار المقررات التموينية
1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه. (غير متوفر)

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات

وزارة التموين مقررات نوفمبر البطاقات التموينية منافذ التموين الزيت السكر

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