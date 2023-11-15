الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان والمخزون الاستراتيجي 6 اشهر

وزير التموين
وزير التموين

المصليحي: التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض "اهلا رمضان"  بمختلف المحافظات

خطاب: مضاعفة كميات الزيت بالمعارض إلي 6 آلاف طن شهريًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف استعداداتها لشهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إستمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال الوزير أنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

 

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من جانبه قال المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبع وزارة التموين،  أنه سيتم مضاعفة الكميات المطروحة من الزيوت بمعارض أهلا رمضان لتصل إلي 6 آلاف طن من إجمالي الكميات المخصصة للسوق الحرة.

واضاف خطاب أن ذلك بجانب توفير احتياجات البطاقات التموينية من الزيوت بكميات تصل إلي 14 الف طن شهريًا، زنة 800 مل للزجاجة الواحدة.

وكشف خطاب أنه ضمن تعليمات وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية تم التعاقد مؤخرًا على كمية 63 الف طن زيت خام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لدي الشركة والذي يصل الي نحو 6 أشهر، بخلاف الكميات المتعاقد عليها.

وأوضح أن الشركة تضم 3 مصانع في طنطا والمحلة الكبري وبنها بالقليوبية، بالإضافة إلي 23 منفذ بيع مباشر تتضمن 5 منافذ لكلا من القاهرة والإسكندرية و7 منافذ في طنطا و6 آخري مناصفة بين المحلة وبنها، كما يتم توفير منتجات الشركة لدي 1350 مجمع استهلاكي وجمعتي ووكلاء بمختلف المحافظات.

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ولفت إلي أن المواد الخام لإنتاج الزيوت والمنتجات الأخري لا تنقطع مع توفير احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر، كما أنه يتم توفير مواد الخام بحد ادني 500 طن للمواد الخام الخاصة بإنتاج السلع الأخري بخلاف الزيوت.

واكد خطاب أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن الكمي والسعري بالسوق المحلية من الزيوت، حيث يتم إنتاج عبوات زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلا من 45 جنيها وبجودة عالية.

وقال، خلال مصنع طنطا للزيوت والصابون  بالغربية أن شركة طنطا للزيوت والصابون تنتج 10 منتجات بأنواع تتخطي 40 صنفا، حيث يتم إنتاج 17 الف طن زيت شهريا مقسمة الي 14 ألفا للمنظومة التموينية و3 آلاف السوق الحرة، و3000 طن مسلي نباتي سنويا، و2000 طن صابون غسيل.

واضاف خطاب أنه يتم سنويا إنتاج  1500 طن صابون تواليت، و1000 طن منظفات منزلية سائلة، و40 طنا مستحضرات تجميل وشامبو، و1000 طن أحماض دهنية، و15 الف طن من العلف الحيواني.

وتابع خطاب أنه يتم إنتاج 170 الف كرتونة مياه طبيعية ماركة نقاء سنويا مقسمة الي 150 الف كرتونة زجاجات 660 مل و1.5 لتر، و20 الف قارورة مياه بأحجام تتراوح من 7  إلي 19 لتر، واستخلاص الزيوت من فول الصويا وبذرة القطن بطاقة 200 طن يوميا بمصنع طنطا و100 طنا بمصنع بنها.

ونوه أن الشركة تقوم بطرح منتجاتها بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل إلي 30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان
استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان
استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان
استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان
استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان
استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان
شهر رمضان المبارك الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب شركات القابضة للصناعات الغذائية أخبار التموين مصنع طنطا للزيوت والصابون بالغربية

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