الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قرار جديد لوزير التموين للسيطرة على انفلات أسعار السكر

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا حمل رقم 27 لسنة 2023، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.

وصدر التوجيه الوزاري رقم 27 في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب، ونظرًا للأهمية الاستراتيجية للسكر كسلعة استراتيجية هامة، وتفاوت أسعاره في الأسواق، تـم طـرحـه مـن خـلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيهًا للكيلو.

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ونصت المادة الأولـى من التوجيه الوزاري رقم 27:

-يعامل السكر الـذي يـتـم طـرحـه مـن خـلال البورصة المصرية وتتم تعبئته وتداولـه معاملـة السـكر التمـويني ويـتم اتخاذ الإجـراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

-عقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصة بإخطار الجهات الرقابيـة (قطاع الرقابة والتوزيـع - مباحث التمـوين) وكـذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

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وجاء في المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 27:

-قيام قطاع الرقابة والتوزيـع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كـل فيمـا يخصـه طبقـًا للمـوقـع الجغرافـي بأسـماء شـركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا وشـركات الإنتـاج التـي سـيـتـم صـرف السـكر منهـا.

-تقوم مديريات التموين بتحديـد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السـكـر السـائب لشـركات التعبئـة علـى أن يـتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

ونصت المادة الثالثة:

-في حالـة نقـل السكر المعبـأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئـة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول إليهـا بكميات السكر المنقـول وأسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها.

المادة الرابعة: 

-بالنسبة للمحافظات التي لا توجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المـديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

تقـوم شـركات الإنتاج بإعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشـكائر المباعـة عـن طريق البورصة به، وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.

المادة الخامسة:

-التزام شركات التعبئـة بكتابـة السـعر والـوزن وتـاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقًا للقرار 141 لسنة 2023.

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