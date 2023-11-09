البورصة السلعية تطلق جلستها اليوم للتداول على السكر

تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم الخميس، جلستها للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تخصص بورصة السلع جلسات يوم الخميس أسبوعيًا للتداول على السكر.

ويشترط أن تتقدم الشركات المشترية للسكر عبر منصة البورصة المصرية للسلع، قبل الاستلام، بإقرارات قانونية تشمل ضوابط حسن استخدام الكميات المباعة وبالقواعد المقررة من قبل وزارة التموين.

وأوضحت البورصة المصرية للسلع، أنه قد تم عقد الجلسة الماضية للتداول على السكر، صباح الخميس الموافق 2 من الشهر الجاري، وذلك لشركات تجارة السكر وشركات التعبئة.

وتابعت أنه تم طرح كمية وقدرها 20،000 طن من شركات إنتاج السكر خلال الجلسة السابقة وقد قامت73 شركة بتقديم أوامر شراء، والتخصيص لعدد 73 شركة بحد أقصى 250 طن للشركة الواحدة.

إجراءات جديدة من التموين للسيطرة على أسعار السكر

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيق قواعد جديدة لتداول سلعة السكر، وذلك تنفيذا لتوجيهـات الحكومـة للتصـدي لظـاهرة ارتفـاع الأسـعار، وضرورة ضبط الأسواق، وتوفير سلعة السكر للمستهلك بسعر عادل لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو.

وفـي ظـل الإجـراءات التـي اتخـذتها الحكومة للحـد مـن ارتفـاع الأسعار وطـرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب، ونظــرا للأهميـة الإستراتيجية لسـلعة السـكر وتفـاوت أسـعـاره فـي الأســواق، تـم طـرحـه مـن خـلال البورصـة المصـرية للبيـع للمستهلك بسـعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو.

وفي هذا السياق، طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ الأتي:-

1- يعامـل السـكر الـذي يـتـم طـرحـة مـن خـلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئتـه وتداولـه معاملـة السـكر التمـويني ويـتم اتخاذ الإجـراءات القانونيـة حيـال المخالف سواء شركات التعبئة أوسلاسل الإمداد المختلفة.

۲- عقـب انتهـاء جلسـة التـداول بالبورصـة وتحديد الكميـات والأسعار، تقـوم البورصـة بإخطـار الجهـات الرقابيـة ( قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحـث التموين ) وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

3- قيـام قطاع الرقابـة والتوزيـع بإخطـار المـديريات كـلا فيمـا يخصـه طبقـا للموقـع الجغرافــي بأسـمـاء شــركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا، وشـركات الإنتاج التـي سـيتـم صـرف السـكر منهـا،وتقوم مـديريات التمـوين

بتحديد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السكر السائب لشـركات التعبئة علي ان يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

4- تقوم المديريات التموينية بالإشراف التـام علـي عملية التعبئة والتأكـد مـن تعبئـة الكميات المستلمة كـذلك الإشـراف علـي عمليـة التوزيـع طبقـا للكشـوف الـتـي يـتـم تقـديمها مـن شـركة التعبئـة (سـواء كـان هـذه سلاسل أو منافذ بيع اوشوادر أو محلات داخل المحافظة أو خارجها).

5- في حالـة نقـل السكر المعبـا خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئـة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول اليهـا بكميات السكر المنقـول واسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها، وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المـديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـي قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

6- تقـوم شـركات الإنتاج بإعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشـكائر المباعـة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها، والتزام شركات التعبئـة بكتابـة السـعر والـوزن وتـاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023.