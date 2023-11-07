الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يكفى أكثر من 6 أشهر.. وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية "آمن"

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع مستمر وأن حجم المخزون آمن، منوهًا بأن مخزون القمح يكفي 5 شهور.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حجم الاحتياطي من المخزون من الزيوت يكفي مدة 6 شهور لأول مرة بعد مناقصة الزيت الأخيرة والاحتياطي من الأرز لمدة 6 أشهر، هذا بجانب استمرار موسم الحصاد الحالي، منوهًا بأن حجم الاحتياطي من السكر يبلغ 6 أشهر حتى أبريل المقبل، فضلًا عن قرب موسم  الحصاد في شهر فبراير المقبل.

وزير التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون ‏الاستراتيجى

‏كان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تلقى تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخرًا، وكشف التقرير الوارد إليه حول تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض عن وصول النصف الثاني من الشهر الجاري.


وقال ‏الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،  إن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى،  لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر وتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأشار ‏المصيلحي، إلى أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهًا بأن شهري يناير ‏وفبراير القادمين سيكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضًا.

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وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين أحمد كمال، بأن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميًا ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر/ يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم.

 

وأشار إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار، تساهم فى تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

من جهة أخرى، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية، على شراء على 50500 طن زيت خام.

وذكرت الهيئة في بيان سابق، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الكمية تتضمن 33 ألف طن زيت صويا و27500 طن زيت عباد. 

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإعلان عن استيراد كمية 250 ألف طن أرز أبيض، وذلك لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز ليصل بذلك إلى أكثر من 6 شهور، ومن المتوقع وصولها خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.

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