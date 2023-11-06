وزير التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون ‏الاستراتيجى

تلقى الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخرًا، وكشف التقرير الوارد إليه حول تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض وصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

أكد ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع مهمة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وزير التموين: المخزون الاستراتيجى من السكر حتى أبريل عام ‏‎2024‎‏

وأشار ‏ الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024، منوهًا أن شهري يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.

أحمد كمال: ضخ ما بين 2000 و 3000 طن سكر/ يوم ‏على المنظومة التموينية

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، بأن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميًا مابين 2000 و 3000 ‏طن سكر/ يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم، وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تسهم فى تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة المهمة.

قال علاء يوسف، رئيس مصانع تكرير السكر بشركة السكر والصناعات التكاملية، أن المصنع يقوم يوميًا بإنتاج 1450 طن يومي، بكمية تصل سنويًا إلي ما يقرب من 350 ألف طن سنويًا، يتم من خلالها إنتاج 46.5 ألف طن سكر تمويني في السنة.

وأكد يوسف "للدستور" أنه تم في العام الحالي تطوير مخزنين بمصنع تكرير السكر، إضافة إلي تطوير وحدة التعبئة التي تتم على مرحلتين تم الانتهاء من المرحلة الأولي، وجار العمل على المرحلة الثانية، والمتوقع لها اكتمالها قبل ديسمبر القادم، وذلك بتكلفة مالية إجمالية 5 ملايين جنيه.

وأشار رئيس قطاعات مصانع تكرير السكر إلي أنه يتم تكرير سكر لصالح الغير ولصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، موضحا أنه في العام الماضي 2022 تم تكرير نحو 347 ألفا و200 طن سكر خام، أنتجوا نحو 345 ألفا و700 طن سكر صالح للاستهلاك الآدمي.

وأوضح يوسف أن تلك الكميات من السكر الخام منها 50 ألف طن لصالح شركة المتحدة "صافولا"، و6 آلاف لصالح شركة القناة، بينما يتم حاليًا تكرير نحو 25 ألف طن لصالح شركة الفيوم، و20 ألف طن سكر خام لصالح شركة الدلتا للسكر.

وقال يوسف إن القصب الذي يتم تكريره مورد من مصانع السكر التابعة لشركة الصناعات التكاملية في كوم أمبو، ادفو، ارمنت، دشنا، قوص، نجع حمادي، جرجا، أبوقرقاص، كاشفًا أن المصنع الأخير "أبوقرقاص" لن يتم استخدامه في موسم حصاد القصب 2024 والذي يبدأ في ديسمبر القادم نتيجة تراجع المحصول الذي تم استلامه موسم 2023.

وأضاف يوسف، أن شركات السكر في السوق المحلية تغطي 86% من حجم الاستهلاك المحلي، وبنسبة 14% يتم توفيرهم عبر الاستيراد من الخارج لتغطية السوق المحلية من خلال استيراد نحو 450 ألف طن سكر خام من الخارج.

وتابع يوسف، أنه عند زيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع التكرير سيتم العمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أنه يتم حاليًا العمل على إضافة 1500 فدان لزراعة بنجر السكر في الظهير الصحراوي بالوجه القبلي، وذلك لتعويض الفاقد من محصول القصب المورد لصالح وزارة التموين.

وأكد يوسف أن زراعة القصب في مصر تشهد تناقص في المساحات إضافة إلي تراجع في عمليات التوريد من المزارعين لصالح وزارة التموين، وذلك نتيجة توريد المحصول إلي العصارات غير الشرعية.

وأوضح يوسف أن سعر طن القصب المورد في موسم 2023 بلغ 1100 جنيه، وتمت زيادتها إلي 1500 جنيه في موسم 2024، لافتًا إلي أن سعر طن السكر الأبيض 745 دولارا في البورصات العالمية.

وأوضح يوسف أنه تتم دراسة إقامة وحدة تعبئة سكر جديدة في المصنع بطاقة إنتاجية 2000 طن يوميًا، بتكلفة استثمارية تصل إلي 500 مليون جنيه.