المصيلحى: أكثر من 3 مليارات جنيه قيمة السلع المدعمة شهريًا.. والمخزون الاستراتيجى آمن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر والتي بدأت اليوم، وذلك عبر 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويًا.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كل السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، لافتًا إلي أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة (العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ. عبر المخازن الـ 1500 علي مستوي الجمهورية

وأشار الوزير إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.



وأوضح الوزير أن نظام صرف السلع التموينية لصالح بدالي التموين وفروع مشروع جمعتي سيكون بالصنف المحدد مسبقًا والذي تم تطبيقه في عدد من المحافظات، وجار تطبيقه في باقي المحافظات تباعًا.

وكشف المصليحي عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكدًا أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون إلكترونيًا.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة تقوم بالكشف اليومي على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.

ولفت إلي تجهيز المركز بأحدث الأجهزة وفقًا المقاييس العالمية، بالإضافة إلي الاستعانة بالخبرات الكبيرة في هذا المجال.

فيما أكد هشام الدجوي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة، انتظام منظومة الصرف الإلكترونية للسلع المدعمة.

وأضاف الدجوى خلال جولة تفقدية على صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري في المنافذ بمحافظة الجيزة، أن اسعار السلع التموينية ثابتة ولم تشهد أي تغيير، إضافة إلي ثبات الكميات المطروحة بالمنافذ سواء بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

ونوه إلي صرف الاستعاضة الأولي بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، وجار استلام باقي الاستعاضات تباعًا، مؤكدًا أن الأمن الغذائي مستقر بنسبة 100%، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة أكثر من 6 أشهر.

وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو و4 زيت وباقي المبلغ مكرونة، إضافة إلي سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

ولفت الدجوي إلي أن مبادرة تخفيضات السلع الغذائية مازالت مستمرة ولم تتوقف، كاشفًا انه من المنتظر دخول المحال الصغيرة والمتوسطة بتلك المبادرة، كما أن عددًا كبيرًا من السلاسل التجارية الكبري مشاركة في مبادرة السلع الغذائية.

بدوره قال مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، رمضان الشحات، إن الدولة نجحت مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الاسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص، وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.